Волгоградцу недоброжелатель запенил новенькую Skoda Kodiaq

21 Сент. 09:50 2018-09-21T09:50:36+03:00

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В Волгограде владельцы автостоянок спускают колеса машинам во дворах, брошенные девушки пишут на лобовых стеклах гневные послания, жильцы кладут на машину кирпичи, в надежде, что хозяин перестанет ставить авто на клумбы. А вот кто и зачем превратил новенькую Skoda Kodiaq во дворе по проспекту Жукова,5 в неприступную даже для водителя крепость, пока неизвестно.

Владелец авто утром 21 сентября увидел, что вся его ласточка обработана монтажной пеной: двери, капот, багажник. На место он вызывал сотрудников полиции. Теперь стражам порядка предстоит выяснить, была ли это месть конкретному человеку или просто выходка хулиганов. Накануне вечером возле новенькой высотки веселилась молодежь.

Кстати, работу полицейским должна упростить запись с камер видеонаблюдения. Их установили во дворе недавно. И авто попадает в зону их контроля.

Владельцу же предстоят немалые хлопоты. Придется менять резинки на дверях, а растворитель монтажной пены оставляет видимые следы. Правда, скорей всего, у хозяина есть КАСКО – машина совсем новая.