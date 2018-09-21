В Астрахани собутыльница подпалила дом: сгорели три человека

21 Сент. 09:50 2018-09-21T09:50:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Астраханской области в суд направили дело поджигательницы, по вине которой погибли три человека. Обвинительное заключение уже утвердила прокуратура.

Расследованием этого страшного пожара занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области. Случилось ЧП в селе Пологое Займище Ахтубинского района. Сообщение о пожаре поступило спасателям в ночь шестого декабря 2017-го. Когда пожарные прибыли на улицу Горького дом уже полностью был охвачен огнем. Уже на пепелище спасатели обнаружили тела троих погибших - двоих мужчин и женщины. Как установили эксперты, дом загорелся не сам, его подожгли. Вот тогда за расследование и взялись правоохранители.

Оказалось, что в тот день в доме собралась компания из 6 человек. Распивали спиртное. В ходе застолья одна из собутыльниц поругалась с сыном хозяйки. Завязалась перепалка. Женщина ушла, но решила отомстить обидчикам. Она взяла 1,5-литровую бутылку с бензином, облила мебель, подожгла все и ушла. Гости и жильцы дома попытались потушить огонь, но безуспешно.

Следователи быстро вычислили поджигательницу, и завели на нее уголовное дело по статье «умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все факты и улики, доказывающие ее вину, уже собраны.