В Волгограде двоих парней поймали на раскладке по тайникам «синтетики»

21 Сент. 09:18 2018-09-21T09:18:28+03:00

Одному парню 19 лет, второму - 22. А грозит им теперь до 15 лет колонии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

При себе у наркосбытчиков обнаружили 19 свертков с «солью»

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Совсем еще молодые парни - одному 19 лет, второму - 22 года, а уже пошли по наклонной. Вместо того, чтобы учиться, они решили заработать легких денег - на наркотиках. Как раз во время того, как они делали очередную «закладку» по улице Монтерской их и поймали сотрудники наркоконтроля.

- При себе у парней нашли 19 свертков с синтетическим наркотиком, - рассказали «КП-Волгоград в ГУ МВД по региону. - Молодые люди признались, что получали через тайники оптовые партии «зелья» они фасовали их на разовые дозы и сбывали через «тайники».

В ходе следствия обнаружили семь «тайников», куда парни уже спрятали наркотики.

На них завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в значительном размере» и уже взяли под стражу. Теперь молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.