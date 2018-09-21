2018-09-21T09:18:28+03:00
Происшествия

В Волгограде двоих парней поймали на раскладке по тайникам «синтетики»

При себе у наркосбытчиков обнаружили 19 свертков с «солью»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Одному парню 19 лет, второму - 22. А грозит им теперь до 15 лет колонии.Одному парню 19 лет, второму - 22. А грозит им теперь до 15 лет колонии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Совсем еще молодые парни - одному 19 лет, второму - 22 года, а уже пошли по наклонной. Вместо того, чтобы учиться, они решили заработать легких денег - на наркотиках. Как раз во время того, как они делали очередную «закладку» по улице Монтерской их и поймали сотрудники наркоконтроля.

- При себе у парней нашли 19 свертков с синтетическим наркотиком, - рассказали «КП-Волгоград в ГУ МВД по региону. - Молодые люди признались, что получали через тайники оптовые партии «зелья» они фасовали их на разовые дозы и сбывали через «тайники».

В ходе следствия обнаружили семь «тайников», куда парни уже спрятали наркотики.

На них завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в значительном размере» и уже взяли под стражу. Теперь молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.

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