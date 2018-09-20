2018-09-20T23:56:40+03:00
Общество

К зиме готовы: в Волгограде устранили девятьсот порывов на теплосетях

Промывку и опрессовку прошли все жилые дома города
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото "Концессии теплоснабжения"Фото "Концессии теплоснабжения"
Изменить размер текста:

Солнце уже не плавит асфальт, и ночи становятся все холоднее - самое время проверить готовность к зиме. Вот жилой фонд Волгограда к приему теплоносителя уже готов. По крайней мере, так утверждают в «Концессии теплоснабжения». Они уже провели промывку и опрессовку все 5251 многоквартирный дом - готовность 100%. Почти готовы 178 медицинских и 499 образовательных учреждений. Заканчивают гидроиспытания и профилактические работы.

Проверили и теплоцентрали - в общей сложности 1,5 тысяч километров сетей. Без аварий не обошлось: устранили 913 порывов на старых трубах. А вообще, за последние два года «Концессия теплоснабжения» заменила много проблемных теплосетей (в однотрубном исчислении 41,8 километра).

Сейчас проводят профилактику на котельных: чистят котлы и горелки, ремонтируют насосы, проводят ревизию задвижек, проверяют манометры и другие контрольно-измерительные приборы. Всего в этом году заменили 8,6 тысяч единиц котельного оборудования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей