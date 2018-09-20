К зиме готовы: в Волгограде устранили девятьсот порывов на теплосетях

20 Сент. 23:53 2018-09-20T23:56:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Солнце уже не плавит асфальт, и ночи становятся все холоднее - самое время проверить готовность к зиме. Вот жилой фонд Волгограда к приему теплоносителя уже готов. По крайней мере, так утверждают в «Концессии теплоснабжения». Они уже провели промывку и опрессовку все 5251 многоквартирный дом - готовность 100%. Почти готовы 178 медицинских и 499 образовательных учреждений. Заканчивают гидроиспытания и профилактические работы.

Проверили и теплоцентрали - в общей сложности 1,5 тысяч километров сетей. Без аварий не обошлось: устранили 913 порывов на старых трубах. А вообще, за последние два года «Концессия теплоснабжения» заменила много проблемных теплосетей (в однотрубном исчислении 41,8 километра).

Сейчас проводят профилактику на котельных: чистят котлы и горелки, ремонтируют насосы, проводят ревизию задвижек, проверяют манометры и другие контрольно-измерительные приборы. Всего в этом году заменили 8,6 тысяч единиц котельного оборудования.