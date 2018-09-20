2018-09-20T22:18:10+03:00
Экономика

Промышленные предприятия стали больше отчислять в волгоградский бюджет

За 8 месяцев этого года они уже заплатили 22,3 миллиарда рублей налогов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Медленно, но уверенно волгоградская промышленность становится на ноги и наращивает объемы производства. Растут и поступления в региональную казну, что, конечно же, не может не радовать. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, за восемь месяцев 2018-го наши промышленные предприятия уже перечислили в областной бюджет 22,3 миллиарда рублей налогов. Это на 24,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Лучше всего работают и больше всех перечисляют налогов обрабатывающие производства. Они уже выпустили продукции на 72 миллиарда рублей, и заплатили более 18,3 рублей в казну. Рост составил 4,5 миллиарда рублей. В лидерах они и по уплате налога на доходы физических лиц - около 4,4 миллиарда рублей (на 560 миллионов рублей больше, чем в 2017-м). А все потому, что зарплаты на этих предприятиях растут и за этот год поднялись на 7,5%.

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