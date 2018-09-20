Велоакция, велокино и велоэкскурсия: Волгоград присоединится к неделе мобильности

20 Сент. 21:31 2018-09-20T21:48:12+03:00

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Почти полторы тысячи городов в этом году решили присоединиться к Европейской неделе мобильности, которая проходит с 16 по 22 сентября. В эти дни в городах проводят всевозможные акции, параду, конференции, направленные на популяризацию велосипедного движения и пропаганду здорового образа жизни. Волгоград впервые присоединится к этой масштабной кампании. И 21 сентября у нас тоже пройдет ряд мероприятий.

Во-первых, в Волгограде вновь пройдет акция «На велосипеде на работу!!. Да, на днях - 14 сентября - ее уже проводили, а завтра будет возможность это сделать тем, кто не успел присоединиться к велоакции.

- Для велосипедистов в этот день с 07.00 до 10.00 будут работать энергетические точки, - рассказали «КП-Волгоград» в городском комитете молодежной политики и туризма.

В этот же день в актовом зале администрации Ворошиловского района для любителей экологического транспорта пройдут лекции и воркшоп. Начало - в 18.00.

- Спикером выступит директор по развитию ведущей международной транспортной компании «Мобайк» Игорь Федорченко. Он расскажет о работе облачного велопроката и его роли в системе городского транспорта, - говорят организаторы.

А в субботу, 22 сентября, волгоградцев ждет велоэкскурсия по улице Чуйкова. Начало - в 16.00.

А в 19.00 будет показ велокино на траве на набережной напротив Панорамы.

НА ЗАМЕТКУ

"Энергетические точки" на акцию "На велосипеде на работу":

- Центральный район – пересечение проспекта Ленина и Аллеи Героев («звездное небо»);

- Дзержинский район – парк Семейный (улица Симонова);

- Краснооктябрьский район – остановка общественного транспорта «Площадь Возрождения»;

- Красноармейский район – остановка общественного транспорта «Бульвар Энгельса»;

- Тракторозаводский район - остановка общественного транспорта «Механический институт».