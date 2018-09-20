Глава Волгограда проверил качество тротуаров у гимназии №14

20 Сент. 20:04 2018-09-20T20:04:39+03:00

Виталий Лихачев заметил, что территорию у стадиона тоже надо привести в порядок

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К новому учебному году все учебные заведения Волгограда подготовили к приему учеников. Но кое-где, надо признаться, работы по благоустройству идут до сих пор. Впрочем, они не мешают учебному процессу. Например, как в гимназии №14 Краснооктябрьского района, где обновляют подъездные пути к заведению и тротуары. Сегодня, 20 сентября, посмотреть, как идут работы, сюда приехал глава Волгограда Виталий Лихачев.

Территорию вокруг этой гимназии не обновляли с момента ее постройки - с 1964 года. На данный момент подрядчик уже сделал новые тротуары, и сейчас восстанавливает асфальт вокруг здания.

Прогулявшись вокруг гимназии, Лихачев обратил внимание подчиненных на неприглядную территорию, прилегающую к школьному стадиону. И дал поручение привести ее в порядок.

- В следующем году наша гимназия отметит 55-летний юбилей, праздник хочется встретить в красоте и уюте, - говорит директор гимназии № 14. Елена Беликова.