2018-09-20T20:04:39+03:00
Общество

Глава Волгограда проверил качество тротуаров у гимназии №14

Виталий Лихачев заметил, что территорию у стадиона тоже надо привести в порядок
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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К новому учебному году все учебные заведения Волгограда подготовили к приему учеников. Но кое-где, надо признаться, работы по благоустройству идут до сих пор. Впрочем, они не мешают учебному процессу. Например, как в гимназии №14 Краснооктябрьского района, где обновляют подъездные пути к заведению и тротуары. Сегодня, 20 сентября, посмотреть, как идут работы, сюда приехал глава Волгограда Виталий Лихачев.

Территорию вокруг этой гимназии не обновляли с момента ее постройки - с 1964 года. На данный момент подрядчик уже сделал новые тротуары, и сейчас восстанавливает асфальт вокруг здания.

Прогулявшись вокруг гимназии, Лихачев обратил внимание подчиненных на неприглядную территорию, прилегающую к школьному стадиону. И дал поручение привести ее в порядок.

- В следующем году наша гимназия отметит 55-летний юбилей, праздник хочется встретить в красоте и уюте, - говорит директор гимназии № 14. Елена Беликова.

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