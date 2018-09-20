2018-09-20T19:43:46+03:00
Происшествия

В Астрахани преподаватель вуза за деньги и быттехнику ставила студентам «пятерки»

На взятке поймали сотрудницу Каспийского института морского и речного транспорта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Следователи выявили 16 эпизодов взяточничества со стороны преподавателя.Следователи выявили 16 эпизодов взяточничества со стороны преподавателя.Фото: Анастасия Осипова
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У преподавателей вуза всегда существует соблазн взяток: им нужны хорошие показатели учебы, ну и деньги, а студентам - отличные оценки в зачетках. Потому и ловят на взятках в учебных заведениях часто. Вот еще одну такую взяточницу поймали в Каспийском институте морского и речного транспорта, расположенного в Астрахани. Ее поймали буквально на «горячем», когда старшина группы «22ЭМ» принес ей 18 тысяч рублей за то, чтоб она поставила всем курсантам этой группы положительные итоговые оценки за математику.

Правоохранители при передаче денег преподавателя и задержали. Это было в декабре 2017-го. На Людмилу Яцух (так зовут преподавателя) завели уголовное дело по двум статьям «служебный подлог» и «получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Но в ходе расследования следователи выяснили, что это не единственный случай получения взятки Яцух. Выявили еще 16 эпизодов подобных преступлений.

Суд назначил Яцух штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, ее лишили права заниматься педагогической деятельностью на срок 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

В Астрахани преподаватель вуза брала взятки за хорошие отметки.

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