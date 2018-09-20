2018-09-20T17:31:55+03:00
Спорт

В Астрахани пройдет матч Юношеской Лиги УЕФА

«Молодежка» махачкалинского «Анжи» встретится с израильским «Маккаби»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Стадион "Центральный" будет принимать Лигу Чемпионов. Фото с сайта ФК "Анжи".Стадион "Центральный" будет принимать Лигу Чемпионов. Фото с сайта ФК "Анжи".
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Молодежная команда ФК «Анжи» из Дагестана, в которой играют ребята 2000 года рождения, заслужила право представлять Россию в юношеской лиге УЕФА, выиграв в ноябре прошлого года Кубок Российского футбольного союза. По жеребьевке первым соперником махачкалинских юношей стала команда из Израиля - ФК «Маккаби». Однако, УЕФА запрещает проводить домашние матчи еврокубков на территории Северного Кавказа. Поэтому «Анжи» пришлось искать резервный стадион. Выбор пал на стадион «Центральный» в Астрахани.

- Мы посчитали этот вариант оптимальным с учетом того, что играть нам запретили не только в Дагестане, но и на территории всего Северного Кавказа, – цитирует пресс-служба ФК «Анжи» слова гендиректора клуба Олега Флегонтова. – Я работал в Астрахани, хорошо знаю городскую и клубную футбольную структуру. Сейчас мы работаем над тем, чтобы подойти к старту еврокубков во все оружии и максимально подготовить астраханский стадион к приему гостей.

Матч «Анжи» – «Маккаби» Тель-Авив состоится 3 октября.

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