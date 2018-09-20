Волгоградским селянам ужесточат наказание за прогулки коров вне пастбищ

20 Сент. 17:02 2018-09-20T17:04:55+03:00

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В последнее время конфликты между волгоградскими аграриями и селянами обострились до предела. А все из-за скота, который пасется, где попало, и часто забредает на поля с пшеницей, уничтожая урожай. Фермеры из-за этого терпят колоссальные убытки. Эта проблема стала одной и тех, что подтолкнула директора волгоградского агрохолдинга к суициду. А в станице Нагавской, напомним, конфликт дошел до стрельбы - пять беременных коров застрелили в упор. Сегодня, 20 сентября, в Калаче-на-Дону собрались депутаты, чиновники, правоохранители, главы сельских поселений аграрных хозяйств Калачевского, Клетского, Суровикинского, Чернышковского районов, чтобы обсудить этот злободневный вопрос. Решали, как урегулировать ситуацию.

Сейчас в Волгоградской области выпас скота регулируется региональным законом №7-ОД. По нему места пастбищ на землях областной собственности определяет комитет госимущества, а муниципальными землями занимаются органы местного самоуправления. Прописаны и штрафы за нарушения выпаса скота. Но все участники совещания сошлись на том, что закон надо дорабатывать и ужесточать наказание за нарушения в данной сфере.

В частности, требовали увеличить штрафы за отсутствие меток на животных (по которым определяют, кому они принадлежат), вернуть санкции за нарушение выпаса в Кодекс об админответственности, и определить нормативы площади земли, необходимой для ухода за животными.

Кроме того, ввести обязательный стойловый режим для скота с 1 ноября по 1 апреля. И еще: селянах все-таки намерены ограничить число животных в личных подсобных хозяйствах. Мол, в некоторых ЛПХ содержат несколько тысяч голов скота, при этом налоги они не платят, землю под выпас не арендуют и не несут никакой ответственности за уничтожение пастбищных земель

Соответствующие изменения участники совещания предложили внести в федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве». И региональные парламентарии уже обратились с данным предложением в Госдуму.

Озвученные на выездном совещании инициативы будут рассмотрены комитетами областной Думы, уточняют «КП-Волгоград» в региональном парламенте.