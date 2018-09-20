В 2018-м в Волгоградской области обновят восемь стоматологических поликлиник
Наконец-то модернизация добралась и до волгоградских стоматологий. В ближайшие годы их планируют обновить не только внешне, но и усовершенствовать технически. Уже до конца 2018-го отремонтируют восемь стоматологических поликлиник (семь их них находятся в районах).
Первая обновленная стоматология открылась по улице Коммунистическая в Волгограде. Это медучреждение в 2016-м году присоединили к областной поликлинике и приступили к ремонту. Потратили на его обновление 27 миллионов рублей. Здесь капитально отремонтировали хирургическое, два терапевтических и ортопедическое отделения, зуботехническую лабораторию и кафедры ВолгГМУ. Закупили современное оборудование, и теперь этот центр можно смело назвать образцовым.
- Вот такие современные стоматологические поликлиники должны быть в области. До конца 2020 года планируем модернизировать порядка 30 таких учреждений — только в следующем году на эти цели предусмотрено около 120 миллионов рублей, - рассказал заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин.
Обновлять будут не только стоматологии Волгограда, но и в районах
Как уточнили «КП-Волгоград в облздраве, решено закрепить стоматологические отделения ЦРБ за ведущими клиниками Волгограда. Такую работу уже провели в Дубовском, Среднеахтубинском, Городищенском, Котельниковском, Октябрьском, Николаевском, Серафимовичском, Суровикинском, Иловлинском районах. Там уже идут ремонтные работы, закупают новое оборудование, открывают хирургические и рентген-кабинеты, создаются центральные стерилизационные отделения.