2018-09-20T15:23:49+03:00
Общество

Волгоградские концессии закатывают дыры в асфальте

После замены труб осталось восстановить около тысячи квадратных метров перекопанных дорог
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В этом году коммунальщики закатают в асфальт все ямы. Фото: КВВ этом году коммунальщики закатают в асфальт все ямы. Фото: КВ
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У волгоградцев к коммунальщикам всегда немало претензий: то трубы дырявые текут, то трубы поменяли, но асфальт разрыли - не пройти, не проехать. По данным компании «Концессии водоснабжения», в этом году восстановили поврежденное покрытие на площади более восьми тысяч квадратных метров. До конца укроют асфальтом еще тысячу. Это не только результат работы самих концессий, но и долги, оставшиеся от горводоканала еще с 2016 года, - почти 5,6 тысячи квадратных метров перерытых дорог.

Чтобы уменьшить площади, которые придется восстанавливать, коммунальщики стали точнее определять места аварий и аккуратнее пользоваться экскаватором. Средняя площадь ям стала меньше на 13%. Когда речь идет о вашем дворе, даже эти три - пять лишних квадратных метров имеют значение. Чаще стали использовать и технологию горизонтально направленного бурения, когда асфальт остается нетронутым. Но все же поводов для недовольства еще достаточно.

- «Концессии» прилагают усилия для того, чтобы аварийно-ремонтные работы проходили незаметно для горожан, а их последствия устранялись как можно быстрее, - отмечают в компании.

Положительные примеры тому есть. Так, в марте аварию посреди дороги на проспекте Ленина напротив стадиона устранили к ночи, а уже утром восстановили асфальт. В июне за три дня заделали яму на улице Дегтярева.

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