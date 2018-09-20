2018-09-20T15:01:17+03:00
Общество

Волгоградские школьники позвонят в колокольчики ради мира на Земле

Акция состоится в Комсомольском саду
Екатерина МАЛИНИНА
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Этой традиции уже не один год. В Волгограде началась она в Лицее №5, который расположен в первом отстроенном здании в послевоенном Сталинграде на улице Мира. И каждый год сотни ребят не только в Волгограде, но и в других городах по всей планете 21 сентября в Международный день мира берут в руки колокольчики и дают свой звонкий «набат».

- За время существования акции мы встречали делегации из разных городов России и мира, – рассказала директор лицея Лариса Тропкина. – Волгоградские «звоночки» уехали в Луганск и английский Ковентри.

На этот раз мероприятие пройдет в Комсомольском саду в 12-00. Двести ребят из Лицея №5, Гимназии №3, школ №19, 10, 83 придут, чтобы принять в нем участие.

Кстати, Международный день мира отметят в каждой школе. Пройдут уроки и экскурсии. И главная мысль – недопустимость конфликтов и войн в современном мире.

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