Волгоградцы стали чаще тратить деньги на одежду и шампуни

20 Сент. 14:28 2018-09-20T14:28:58+03:00

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Волгоградские статистики в очередной раз посмотрели, на что мы тратим заработанные деньги. Если учесть всех проживающих в Волгоградской области, то получается, что волгоградцы отдают за покупки 245 миллиардов рублей. Это цифра чуть больше, чем в прошлом 2017 году. Причем, по словам специалистов, учитывали при этом и данные по инфляции. Из них 46 процентов это продукты и сигареты, а 54 процента – непродовольственные товары.

Статистики заметили тенденцию, что волгоградцы все меньше расходуют семейный бюджет на еду, а все чаще на одежду, косметику, бытовую химию.

Причем товары, которые оказываются на полках магазинов поставляют в основном крупные предприятии. Их доля в общем обороте 53 процента. Средние и малые предприниматели дают 40 процентов. А на рынках и ярмарках реализуются почти семь процентов от общего количества проданных продуктов и товаров.