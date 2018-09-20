2018-09-20T11:13:47+03:00
Происшествия

В Урюпинске уборщица воровала концертные платья в ведре для мытья полов

Она продавала костюмы на местном рынке
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщине грозит пять лет за любовь к шмоткам.Женщине грозит пять лет за любовь к шмоткам.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию обратилась директор учебного заведения. Женщина пожаловалась, что у них пропали концертные вечерние платья. Местный коллектив собирался выступить на дне города через две недели, но шесть из 12 нарядов неожиданно исчезли. Хранились они в шкафу в игровой комнате.

Первым делом решили посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Вспомнили, когда последний раз пользовались «реквизитом» и стали отсматривать «пленку».

Преступника, точнее преступницу, увидели на записи в июне. Затем она еще раз пять раз появлялась в кадре. Оказалось, что воровкой была уборщица. Каждый раз женщина действовала одинаково. Брала наряд из шкафа, складывала его и прятала в ведре. Сверху кидала половую тряпку, так что и мысли возникнуть не могло, проверить содержимое.

Платья она продавала на местном рынке. Сбыть не успела только одно. Вполне возможно, что оставила его для себя. В преступлении женщина призналась. Как расскзаали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, теперь за кражу ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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