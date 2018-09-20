2018-09-20T10:16:19+03:00
Происшествия

В Волгоградской области в аварии пострадала семья самарцев

В больнице оказался шестилетний ребенок
Екатерина МАЛИНИНА
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Водитель и пассажиры "Мазды" попали в больницу с травмами.Водитель и пассажиры "Мазды" попали в больницу с травмами.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла 19 сентября на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский. 25-летняя жительница Самары на своей «Мазде» возвращалась с семьей с морей. На одном из участков в Суровикинском районе дама или от усталости или из-за неровностей на дороге (это предстоит выяснить), не справилась с управлением и съехала на правую обочину. Молодая женщина не сумела удержать машину и иномарку перевернуло и выкинуло в кювет.

В салоне кроме нее находился 34-летний мужчина и 6-летний сын. Все трое попали в больницу с различными травмами. Им предстоит лечение в Суровикинской ЦРБ.

Ну а сотрудники полиции выясняют обстоятельства. Не исключено, что даму могли и подрезать.

Еще одна женщина водитель угодила в аварию в Центральной районе Волгограда. Ей не уступил дорогу 19-летний волгоградец на «пятнадцатой». Правда, дама не пострадала. Досталось пятидесятилетней пассажирке ВАЗа, ее увезли в больницу.

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