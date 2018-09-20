2018-09-20T09:59:15+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в коттедже погиб 70-летний волгоградец

Причина пожара пока неизвестно
Екатерина МАЛИНИНА
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Полыхающий дом за полчаса до полуночи увидели соседи по улице Ильина в Больших Чапурниках. Они и позвонили в дежурную часть. Когда пожарные приехали на место, двухэтажный коттедж уже был полностью объят огнем. Только через час удалось унять пламя. Полностью ликвидировали возгорание только к половине третьего ночи. После этого на пепелище нашли тело 70-летнего хозяина.

Причина пожара пока не известна. Не исключают специалисты и поджог.

Еще одно ЧП случилось в Городищенском районе. Там загорелся вагончик. Внутри находились двое мужчин. Пока ехали вызванные ими пожарные, волгоградцы самостоятельно пытались справиться с огнем. В результате и вагончик не спасли, и ожоги получили. Их на «скорой» увезли в больницу. Пожарный расчет поста ГУПС Ерзовка смог ликвидировать горение.

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