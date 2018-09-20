2018-09-20T09:21:12+03:00
Происшествия

В Астрахани поймали насильника шестилетней девочки

Он запугал ребенка расправой
Екатерина МАЛИНИНА
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Педофил заманил девочку мороженым.Педофил заманил девочку мороженым.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Над шестилетним ребенком надругались 26 августа. И очень долгое время искали обидчиков среди подростков. Так уверял ребенок. Но оказалось, что преступление совершил 46-летний мужчина.

Он встретил девочку на детской площадке в Ахтубинске. Завел с ней веселый разговор, а потом предложил угостить мороженым. Вот только вкусняшка лежала у него дома, куда он и повел ребенка.

Правда, мужчина отправился не к себе, а к знакомым, где и надругался над малышкой. Он отпустил жертву, но пригрозил, что убьет ее, маму и папу, если она кому-нибудь расскажет о случившемся.

Родители нашли следы насилия и стали расспрашивать дочку, но напуганный ребенок солгал. Она рассказала, что ее обидели три подростка. Полиция потратила много часов на поиски малолетних насильников. Чуть позже девочка призналась, что больно ей сделал старый мужчина. И даже точно его описала.

18 сентября педофила задержали. Следователи СУ СК по Астраханской области нашли неопровержимые доказательства вины астраханца. Теперь ему грозит срок по статье 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера.

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