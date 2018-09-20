«Хвостатый кутюрье»: волгоградцев приглашают на показ собачьей моды

20 Сент. 01:24 2018-09-20T01:24:39+03:00

Праздник для домашних питомцев и их хозяев устроят 23 сентября в Комсомольском саду

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Волгоградские кошки и собаки вместе со своими хозяевами уже не раз собирались на показы мод. В каких только нарядах не дефилировали братья наши меньшие. Но предела фантазии нет. А еще одна возможность покрасоваться в новых нарядах будет в воскресенье, 23 сентября 2018 года. Очередной конкурс «Хвостатый кутюрье» начнется в парке «Комсомольский сад» в 14.00.

В течение четырех часов в Комсомольском саду детей ждет масса развлечений - аквагрим, конкурсы, игры, шоу мыльных пузырей. Воспитанники приюта «Дино» покажут элементы дрессуры, здесь же можно найти себе друга – щенка или котика, которые ждут любящих хозяев. Волгоградцы смогут получить консультации кинолога и ветеринара. А развлекать гостей будут местные коллективы.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, обладателей лучших костюмов ждут призы, которые наверняка понравятся домашним питомцам, - это игрушки, запасы корма и многое другое. Здесь же можно оставить подарки и корм для бездомных животных из приюта «Дино». Ведь главная цель - не похвастаться мимимишной собачкой, а привлечь внимание людей к проблемам братьев наших меньших.

А в субботу в Комсомольском саду отметят Осенины.