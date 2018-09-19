2018-09-19T23:18:09+03:00
Происшествия

За кражу наград у ветеранов лжеписателю дали два года колонии

В Волгограде вынесли приговор мошеннику
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сидорин получил два года в колонии-поселении.Сидорин получил два года в колонии-поселении.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Книга Юрия Сидорина, под предлогом написания которой он наведывался в гости к ветеранам Великой Отечественной войны, так никогда и не увидит свет. Зато волгоградские следователи самому лжеписателю посвятили не один том служебного «романа». Сидорин втирался в доверие к старикам, похищал и продавал награды, значки, редкие вещицы, антиквариат. 19 сентября Ворошиловский районный суд Волгограда вынес мошеннику приговор - два года в колонии-поселении.

Жертвами мошенника летом 2017 года стали четыре ветерана. Выманивал награды и антиквариат у них Сидорин под предлогом изготовления копий и фото. Добычей афериста стали нагрудные знаки «Отличный пулеметчик» и «Заслуженный строитель РСФСР», юбилейная медаль маршала Жукова, статуэтки из фарфора и многое другое.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, судили Сидорина за мошенничество и сбыт госнаград. Максимальное наказание по этим статьям - пять лет. Но дали лжеписателю два года. Свою вину он так и не признал.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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