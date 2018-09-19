Ротор и Балтика сыграли вничью в Калининграде - 1:1

19 Сент. 22:00 2018-09-19T22:39:27+03:00

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Волгоградский «Ротор» 19 сентября встречался на выезде с калининградской «Балтикой». Игра на построенном к ЧМ-2018 новом стадионе была непростой для обеих команд, которые в начале сезона преследуют сплошные неудачи. Цена победы была велика. Однако матч 12-го тура Олимп-Первенства ФНЛ завершился вничью со счетом 1:1.

За несколько часов до начала игры Валерий Непомнящий сменил должность главного тренера ФК «Балтика» на пост замгендиректора по развитию молодежного футбола. Команду к матчу готовил Валерий Климов. Под вопросом и судьба Роберта Евдокимова. «Ротор» уже давно не может порадовать болельщиков. Поэтому победа в этом матче была принципиальной для обеих команд.

В первой половине игра была вязкой и нервной. «Ротор» так и не смог поразить ворота соперника. Да и «Балтика» на последних секундах первого тайма не сумела реализовать пенальти. Голкипер Мирослав Лобанцев отбил 11-метровый в исполнении Максима Григорьева. На перерыв футболисты ушли при счете 0:0.

Второй тайм был более динамичным. Счет в матче на 54-й минуте с подачи Шаваева открыл нападающий «Балтики» Владимир Дядюн. После «Ротор» пошел в атаку, желая отыграться. Хозяева ушли в оборону, желая удержать пусть небольшое, но преимущество. И все же за пять минут до конца встречи Алексей Друзин сравнял счет – 1:1.

В последние минуты матча нервозность достигла предела. После столкновения двух игроков команды едва не пошли стенка на стенку. Арбитр показал красную (Шаваев) и желтую (Муллин) карточки. Но счет остался неизменным.

Следующий матч «Ротор» проведет 23 сентября на «Волгоград Арене». Встреча с ФК «Нижний Новгород» начнется в 18.00.

Пресс-концеренция "Ротор" - "Балтика". Роберт Евдокимов.

«Балтика» - «Ротор» - 1:1 (0:0)

Голы: Дядюн, 53 - Друзин, 86

«Балтика»: Помазан, Крючков (Буйволов, 59), Таказов, Плиев, Каленкович, Григорьев, Шаваев, Дмитриев (Радунович, 80), Дядюн (Магаль, 76), Погребняк, Касаев (к).

«Ротор»: Лобанцев, Бугаев, Карпов, Байрыев (к), Маляров, Друзин, Самсонов (Шарипов, 67), Воробьев (Завезён, 89), Попов (Муллин, 79), Коротаев (Николаев, 71), Мязин.

Предупреждения: Дмитриев, 50; Дядюн, 64; Шаваев, 76 - Мязин, 40; Муллин, 90+

Удаления: Шаваев, 90+ .