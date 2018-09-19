В Волгограде устроят шахматный турнир на рынке

19 Сент. 19:55 2018-09-19T20:10:30+03:00

Сразиться в шахматы на Центральном рынке может каждый 22 сентября

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Сразиться в интеллектуальном поединке в субботу, 22 сентября, волгоградцев приглашают на Центральный рынок города. Именно здесь, во внутреннем дворике рынка, устроят блиц-турнир по шахматам. Разыгрывать партии «черные» и «белые» будут с 12 до 15 часов. Присоединиться к игре может каждый, а победителей турнира ждут награды и призы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, выставят столы с шахматными досками во дворе Центрального рынка, который недавно выложили разноцветной плиткой и благоустроили. Участники турнира смогут померяться силами с тренерами местных шахматных клубов. Возраст игроков значения не имеет.

Кроме того, в выходные в Волгограде будут водить хороводы и отмечать Осенины. Специальную программу для детей и взрослых подготовили в Комсомольском саду и в музеях города.