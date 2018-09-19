Тело директора фермерского хозяйства нашли в поле под Волгоградом

19 Сент. 19:16 2018-09-19T19:22:12+03:00

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Тело директора АО «Равнинное» Виталия Билоуса нашли днем 19 сентября в поле в Котельниковском районе Волгоградской области. Глава хозяйства скончался от огнестрельного ранения в салоне своего автомобиля.

Как сообщил «КП-Волгоград» источник в правоохранительных органах, тело Виталия Билоуса обнаружили селяне в салоне внедорожника на одном из полей хозяйства. Подтверждений тому, что смерть была насильственной, не нашли. Зато нашли записку. Сейчас на месте работают следователи, им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

АО «Равнинное» - одно из самых крупных фермерских хозяйств в Котельниковском районе. На площадях около 13 тысяч гектаров выращивали озимую и яровую пшеницу, нут, сафлор, ячмень. В хозяйстве также разводят овец, есть своя мельница. В штате более 50 работников. Виталий Билоус не раз становился лауреатом и победителем конкурса «Лучший менеджер и организации года» в сфере АПК. Его фотография среди передовиков АПК на доске почета «Аллея славы - 2017». Однако в последнее время глава хозяйства испытывал финансовые затруднения.

Напомним, всего несколько дней назад в гаражах на западе Волгограда нашли тело главы села Красный Пахарь.