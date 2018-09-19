Под Волгоградом поймали драгдилеров с девятью мешками марихуаны

19 Сент. 17:03 2018-09-19T17:04:18+03:00

Полиция предполагает, что эти "фермеры" выращивали коноплю на замаскированных плантациях. И планировали ее сбывать. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Драгдилеры, похоже, совсем обнаглели. Среди бела дня они колесили со своим «урожаем» марихуаны по Михайловке Волгоградской области. Именно тут их и поймали сотрудники наркоконтроля и ГИБДД.

Правоохранители давно заприметили этих «бизнесменов», а сегодня, когда они везли крупную партию конопли, устроили им ловушку. Улов оказался большим. В багажнике и в салоне «ВАЗ-21102» полицейские обнаружили девять мешков с марихуаной. Как подсчитали, общий вес наркотика - 30,5 кило.

Всех дельцов - 33-летнего водителя и троих мужчин - от 33 до 40 лет, которые были в машине, уже задержали. Полицейские полагают, что это «фермеры» выращивали коноплю на замаскированных плантациях, и планировали все это сбыть наркозависимым. Однако, задержанные упорно отрицают свою вину.

На данный момент следователи завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Волгоградцев уже арестовали. Им грозит до 10 лет колонии каждому, уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.