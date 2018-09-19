2018-09-19T16:52:11+03:00
Недвижимость

В Волгограде поставщика наказали за ржавую воду

Коммунальщики поставляли некачественную воду в элитную высотку «Волжские паруса»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Из кранов в высотке текла ржавая вода.Из кранов в высотке текла ржавая вода.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Богатые тоже плачут. Вот и жильцам элитной высотки на улице Калинина, 2а, в Волгограде больше известной как «Волжские паруса», пришлось несладко. Жидкость, которая текла из горячего крана в этом доме, была коричнево-ржавого цвета. И вовсе не вызывала желания в ней искупаться или постирать. Жильцы пожаловались на неудовлетворительное качество горячей воды в региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство провело административное расследование по обращению волгоградцев. Разбирались с ТСН «Волжские Паруса» и поставщиком воды - ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград». В итоге суд оштрафовал ресурсоснабжающую компанию по ст. 6.5 КоАП РФ.

Компания обжаловала решение в областном суде. Но постановление суда Центрального района Волгограда осталось без изменений. Сейчас поставщик делает все, чтобы причины появления ржавой воды устранить, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

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