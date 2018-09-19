2018-09-19T16:45:15+03:00
Звезды

Шесть волгоградских театров получат по миллиону рублей на самые удачные постановки

На конкурс принимают уникальные и актуальные проекты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Гранты на реализацию получать шесть лучших проектов.Гранты на реализацию получать шесть лучших проектов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Театрам, как известно, нужны не только вдохновение, но и деньги на реализацию постановок. Идей у наших творческих волгоградцев много, но рублем традиционно поддержат только самые интересные. Для этого в Волгоградской области объявили конкурс среди театральных проектов, которые планируют запустить в 2019-м году. Разыгрывают шесть миллионов в шести номинациях (то есть по 1 миллиону выделят победителям в каждой номинации). Эти губернаторские гранты разыгрывают уже не первый год.

Номинаций, повторимся, шесть: мюзиклы и современная драматургия; социально значимая драматургия; патриотический, историко- этнографический проект; гастрольный проект; театр — детям; сохранение классического театрального наследия.

Конкурс стартует 1 октября. Один коллектив может выдвинуть только один проект. Жюри будет оценивать как уникальность проекта, его новаторство, актуальность и масштабность, ну и, конечно, уровень мастерства артистов.

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