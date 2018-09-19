Депутаты новой Гордумы определили, кто чем будет заниматься

19 Сент. 16:37 2018-09-19T16:39:23+03:00

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В Волгограде 19 сентября состоялось первое заседание Гордумы. На нем первым делом решили, кто будет руководить городом, а вторым, кто чем будет заниматься в самой Думе.

Председательствовать будет Андрей Косолапов. Его выбрали единогласно. Первым замом назначили Владлена Колесникова. Андрей Гимбатов - просто зам. Определились также и с председателями комитетов.

Комитет по бюджету и налогам возглавил Дмитрий Дильман, за экономику, промышленность, предпринимательство и торговлю будет отвечать в городском парламенте Андрей Анненко. Волоцков, который в прошлом созыве трудился первым замом, сейчас определен в комитет по дорожному хозяйству и транспорту.

Геннадия Кузнецова выбрали руководить комитетом по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству. Ирина Фомина стала председателем комитета по экологии и благоустройству. За местное самоуправление будет в ответе Иван Никитин. И вполне логично, что комитет по образованию, культуре, спорту, туризму и молодежной политики возглавит Лариса Тропкина, директор лицея №5.

Определился также и состав комитетов, он есть на официальном сайте Гордумы. Так что избиратели могут посмотреть, на какой ниве будут трудиться выбранные ими люди.