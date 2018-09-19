Волгоградцев приглашают отпраздновать Осенины

19 Сент. 15:17 2018-09-19T15:17:46+03:00

Провожать лето и встречать осень будут в выходные в Комсомольском саду и в музеях

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В старину наши предки в день осеннего равноденствия провожали лето и встречали осень народными гуляниями. Отпраздновать Осенины, узнать о традициях, поводить хороводы и отведать чая с баранками волгоградцев в эти выходные приглашают в Комсомольский сад и в музеи.

С 14.30 в субботу, 22 сентября, Осенины отметят в Комсомольском саду (за НЭТом). Здесь волгоградцев ждут хороводы и ручеек, песни и танцы, бои мешками, концерт и мастер-классы, игры «Мафия» и «Твистер». Вход для всех свободный.

На Осенины 23 сентября в 12.00 детей и взрослых приглашает в выставочный зал музея Машкова (ул. Чуйкова, 37) клуб народной куклы «Крупеничка». Гостей ждет рассказ о старинном празднике, песни, загадки, игры и мастер-класс по созданию куклы-оберега. Предварительная запись - (8442) 24-16-79.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» тоже приглашает волгоградцев на осенний праздник. 22 сентября в 16.00 здесь отметят «День осеннего равноденствия» с мастер-классом по изготовлению куклы-оберега. Предварительная запись - (8442) 67-33-02.