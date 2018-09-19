Пошел на второй срок: Андрей Косолапов стал спикером гордумы Волгограда

19 Сент. 12:59 2018-09-19T16:47:10+03:00

Андрей Косолапов был председателем гордумы Волгограда в последние четыре года, так что работа для него не новая.

Изменить размер текста: A A

Прошедшие выборы, похоже, никак не отразились на Волгограде. Депутаты в гордуму прошли почти все те, кто и сидел там прошедшие четыре года. Сегодня, 19. сентября, на первом заседании городского представительного собрания они избрали нового-старого главу и нового-старого спикера.

Выборы стали, скорее, формальностью. Депутатам выдали 35 бюллетеней (36 депутатов в новом созыве минус Андрей Косолапов), два бланка почему-то оказались пустыми, и кто-то один проголосовал «против». Остальные 32 - «за». Косолапов пошел на второй срок.

– Спасибо за оказанное доверие. Буду служить верой и правдой, на все просьбы обещаю реагировать оперативно и адекватно, – пообещал Андрей Косолапов.

Его первым заместителем стал Владлен Колесников, который тоже работает в гордуме уже не первый срок - точнее с 2008 года. Вторым замом стал Андрей Гимбатов.

Мэром Волгограда почти единогласно вновь выбрали Виталия Лихачева, который руководит администрацией с июня 2016-го. Не произошло сюрпризов и при выборе спикера. Единственным кандидатом на эту должность стал всем известный Андрей Косолапов. Он уже руководил Волгоградской городской думой четыре прошлых года, и остается в должности.