2018-09-19T12:33:13+03:00
Происшествия

В Волжском поймали волгоградца, которого разыскивали за кражу четыре года

Мужчина угнал и продаж чужой джип
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Этот 37-летний волгоградец четыре года находился в федеральном розыске. Четыре года полиция не могла его поймать. И наконец-то сегодня оперативники угрозыска вместе с инспекторами ДПС и бойцами Госгвардии его задержали в Волжском.

Обвиняют мужчину в краже чужого джипа. В 2014-м году он устроился работать в салон по продаже подержанных машин. К нему обратился владелец «Лэнд Ровер Фрилэндер», житель Дзержинского района попросил хорошо продать его иномарку. Но у продавца созрел другой план. Вместо того, чтобы искать покупателей, он угнал дорогую иномарку. Как стало известно позже, волгоградец таки продал джип, но деньги присвоил себе.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, на мужчину уже завели уголовное дело по статье «Кража». А с учетом того, что он уже был ранее судимый за наркотики, грозит ему по максимуму - до шести лет лишения свободы.

- До окончания расследования он будет находится под стражей, уточняют в пресс-службе ведомства.

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