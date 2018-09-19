20 сентября перекроют газ жильцам Дзержинского района Волгограда и поселка Городище

19 Сент. 12:06 2018-09-19T12:07:48+03:00

Газ отключат на несколько часов в связи с плановыми ремонтными работами. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Чтобы зимой все оборудование работало без перебоев и неполадок, осенью все коммунальные службы Волгограда проводят ремонтные и профилактические работы. Газовщики не исключение. Как рассказали «КП-Волгограда» в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» в ближайшие дни они будут проводить плановые ремонтные работы сразу в нескольких районах города. В связи с чем поставку газа некоторым потребителям временно приостановят.

В частности, 19 сентября отключили от подачи газа десятки улиц в Советском районе Волгограда. На очереди - Дзержинский район, где работы намечены на 20 сентября.

26 сентября на день - с 08.30 до 17.30 отключат подачу газа к дому №79 по улице Автотранспортная Ворошиловского района.

В Краснооктябрьском районе сотрудники «Горгаза» проведут плановые работы 27 сентября и 3 октября.

- Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование, - обращаются к волгоградцам с предупреждением работники ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».

СПРАВКА «КП»

Кому отключат газ?

20 сентября 2018г. с 08.30 до 21.00 будет приостановлена поставка газа абонентам Дзержинского района по следующим адресам:

- ул.51-я Гвардейская,1,3; ул.Краснополянская,1,1а,3,5; ул.Толбухина,10; ул.Республиканская,7,8,10; ул.Кунцевская,3,5; ул.Полесская,8,10,14,16; ул.Жигулевская, 6; ул.Театральная,19; ул.Толбухина,26а.

20 сентября с 09.00 до 17.00 приостановят поставку газа абонентам поселка Городище, проживающим по следующим адресам:

- ул.Малиновая, ул.Мечетенская, ул. Виноградная, ул.Грушовая, ул.Сосновая, ул.Цветочная, ул.Вязов, ул.Родниковая, ул.Талловская, ул.Октябрьская, пер.Сосновый, пер.Родниковый, пер.Вязов, ул.Р.Крестьянская, ул.В.Интернационалистов, ул.Западновская, пер.Казачий, мк-он Мечетенский, пл. Павших Борцов, ул. Спортивная, ул.40 лет Сталинградской Битвы, пр-т.Ленина, ул. Нефтянников, ул.Уваровская, ул.Фабричная, ул.Набережная, ул.Луговая, ул.Сторожевая, пер. Сторожевой, ул.Полевая, ул.Зеленая, ул.Автомобилистов, ул.Дзержинского, ул. Сельская, ул.Хвойная, пер.Хвойный, пер.Полевой, пер.Луговой, ул.Нефтянников, пер.Западный, ул.Дружбы,ул.Запрудная, ул.Строителей, ул.Совхозная, ул.Батова, ул.Победы.

Телефоны для справок:

54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского района),

93-11-91 (справочная служба).