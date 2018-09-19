Заснул за рулем: москвич на «Инфинити» протаранил экскаватор на астраханской трассе

19 Сент. 11:40 2018-09-19T11:41:31+03:00

Изменить размер текста: A A

То, что 41-летний водитель «Infiniti QX56» выжил в жуткой аварии, которая произошла на астраханской трассе 18 сентября, иначе, как чудом не назовешь. От его иномарки целым остался только багажник. О таких говорят «в рубашке родился».

Трудно поверить, что в этой груде металла водитель уцелел. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Впрочем, пострадавший сам стал виновником этого ДТП. Он мчался по трассе в сторону Астрахани, и, видимо, заснул за рулем, потому как не увидел знак, предупреждающий о ремонтных работах, и на полном ходу врезался в стоявший у края дороги экскаватор-погрузчик «Сaterpillar 434F».

От удара погрузчик аж скатился с дороги. Его водитель не пострадал. А у водителя иномарки - жителя города Мытищи Московской области - медики диагностировали ушиб грудной клетки, открытый перелом голени и ссадины лица. Как признался москвич астраханским сотрудникам ГИБДД, он десять часов провел за рулем. И вот результат.

Полицейские ГУ МВД по Астраханской области проводят проверку по факту происшествия.