2018-09-19T11:41:31+03:00
Происшествия

Заснул за рулем: москвич на «Инфинити» протаранил экскаватор на астраханской трассе

Дорогая иномарка вдребезги, водитель остался жив
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель дорогой иномарки не заметил стоящий на краю дороги погрузчик. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Водитель дорогой иномарки не заметил стоящий на краю дороги погрузчик. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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То, что 41-летний водитель «Infiniti QX56» выжил в жуткой аварии, которая произошла на астраханской трассе 18 сентября, иначе, как чудом не назовешь. От его иномарки целым остался только багажник. О таких говорят «в рубашке родился».

Трудно поверить, что в этой груде металла водитель уцелел. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Трудно поверить, что в этой груде металла водитель уцелел. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Впрочем, пострадавший сам стал виновником этого ДТП. Он мчался по трассе в сторону Астрахани, и, видимо, заснул за рулем, потому как не увидел знак, предупреждающий о ремонтных работах, и на полном ходу врезался в стоявший у края дороги экскаватор-погрузчик «Сaterpillar 434F».

От удара погрузчик аж скатился с дороги. Его водитель не пострадал. А у водителя иномарки - жителя города Мытищи Московской области - медики диагностировали ушиб грудной клетки, открытый перелом голени и ссадины лица. Как признался москвич астраханским сотрудникам ГИБДД, он десять часов провел за рулем. И вот результат.

Полицейские ГУ МВД по Астраханской области проводят проверку по факту происшествия.

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