Волгоградский «Ротор» готовится в Калининграде побеждать «Балтику»

19 Сент. 11:18 2018-09-19T11:18:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 19 сентября волгоградский «Ротор» встречается с ФК «Балтика». Матч 16-го тура Олимп-Первенство ФНЛ пройдет в Калининграде. Но, несмотря игру за пределами дома, сине-голубые надеются на победу.

Да, пока подопечные Роберта Евдокимова не блещут победами, зарабатывая на ничьих по одному очку команда никак не может вырваться из зоны вылета турнирной таблицы. Но руководство «Ротора» верит в тренера, верит в команду, и в то, что вот-вот наступит переломный момент. Ну а фанатам пока тоже ничего не остается делать, как верить в победу любимого «Ротора». И поддерживать.

Во вторник, 18 сентября, команда уже провела предматчевую тренировку в Калининграде. Битва предстоит нелегкая, ведь соперник находится примерно в той же «весовой категории»: «Балтика» сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице и в последние игры не блещет результатом (два проигрыша и ничья подряд). Обеим командам нужна победа и биться они будут до конца.

Матч начнется сегодня в 20.00 по московскому времени.

Волгоградцы смогут посмотреть игру в режиме онлайн по следующей ссылке.