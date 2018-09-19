2018-09-19T11:18:25+03:00
Спорт

Волгоградский «Ротор» готовится в Калининграде побеждать «Балтику»

Волгоградцы смогут посмотреть игру в режиме онлайн
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Матч с "Балтикой" начнется в 20.00 19 сентября. Фото ФК "Ротор"Матч с "Балтикой" начнется в 20.00 19 сентября. Фото ФК "Ротор"
Изменить размер текста:

Вечером 19 сентября волгоградский «Ротор» встречается с ФК «Балтика». Матч 16-го тура Олимп-Первенство ФНЛ пройдет в Калининграде. Но, несмотря игру за пределами дома, сине-голубые надеются на победу.

Да, пока подопечные Роберта Евдокимова не блещут победами, зарабатывая на ничьих по одному очку команда никак не может вырваться из зоны вылета турнирной таблицы. Но руководство «Ротора» верит в тренера, верит в команду, и в то, что вот-вот наступит переломный момент. Ну а фанатам пока тоже ничего не остается делать, как верить в победу любимого «Ротора». И поддерживать.

Во вторник, 18 сентября, команда уже провела предматчевую тренировку в Калининграде. Битва предстоит нелегкая, ведь соперник находится примерно в той же «весовой категории»: «Балтика» сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице и в последние игры не блещет результатом (два проигрыша и ничья подряд). Обеим командам нужна победа и биться они будут до конца.

Матч начнется сегодня в 20.00 по московскому времени.

Волгоградцы смогут посмотреть игру в режиме онлайн по следующей ссылке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей