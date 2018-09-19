На волгоградской трассе перевернулась иномарка: погибла 7-летняя девочка

19 Сент. 10:52 2018-09-19T10:52:50+03:00

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Как можно превышать скорость, когда в машине находится ребенок? Но есть и те, кого это не останавливает. Из-за одного такого лихача вчера, 18 сентября, погибла 7-летняя девочка.

Произошла трагедия в Суровикинском районе Волгоградской области примерно в 17.40. 35-летний водитель «Шевроле Ланос» так разогнался по трассе «Михайловка – Серафимович – Суровикино», что не справился с управлением, и машину снесло на обочину. На высокой скорости иномарка влетела в металлический отбойник и от удара перевернулась в кювет. Сам виновник ДТП остался жив и почти невредим, а вот семилетняя девочка, которая находилась в момент аварии в салоне авто, скончалась на месте.

Вечером того же дня едва не погиб под колесами 33-летний мотоциклист. Его на улице Песчаной Кировского района Волгограда сбил «ВАЗ-2110». 25-летний водитель легковушки не пропустил мотоциклиста, в результате тот оказался на асфальте. С травмами его увезли в больницу.