2018-09-19T09:24:49+03:00
Происшествия

На астраханской трассе лобовое столкновение: пять человек в больнице, из них двое детей

Иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила «Ладу»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Пять человек с различными травмами увезли с места ДТП в больницу. Такой печальный итог одного нелепого маневра 33-летнего водителя «Renault Logan». На 12-м километре трассы «Астрахань - Евпраксино» он решил пойти на обгон и вылетел на встречную полосу. На беду навстречу в этот момент ехала «Лада» четвертой модели. Иномарка влетела буквально в лоб «четверке». Машины всмятку. Случилось это 18 сентября примерно в 18.45.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, в столкновении пострадали пять человек - все, кто был в легковушках. В их числе и двое деток - полугодовалая дочь и 3-летний сын виновника ДТП. У малышей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы. А у супруги горе-водителя сломана голень. Пострадал и сам виновник: у него сотрясение головного мозга и ушибленные раны. Второй водитель пострадал сильнее - он получил ушиб грудной клетки и переломы рёбер.

- По факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей, сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Приволжскому району Астраханской области проводят административное расследование, - уточняют в астраханском Главке.

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