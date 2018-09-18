2018-09-18T23:16:33+03:00
Общество

Волгоградцы в среднем тратят на оплату ЖКХ 10,8% своего семейного дохода

По этому показателю наш регион попал в число «середнячков» по стране
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Оказывается, волгоградцы тратят на "коммуналку" даже больше, чем жители соседних регионов.Оказывается, волгоградцы тратят на "коммуналку" даже больше, чем жители соседних регионов.Фото: Мария СОЛЕЕВА
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В Волгоградской области услуги ЖКХ дорожают стабильно, причем быстрее, чем зарплаты. Нам говорят: радуйтесь, у соседей в ЮФО тарифы еще дороже (на днях сравнительный анализ цен на коммунальные услуги в округе опубликовал Волгоградстат). Сегодня РИА новости выдали другой рейтинг: они выстроили регионы по доле расходов одной семьи на оплату ЖКХ (чем больше затраты, тем ниже в рейтинге). И в этом списке Волгоградская область занимает 59-е место из 85-ти.

Вообще, доля затрат на «коммуналку» по России сильно разнится: меньше всего тратят в Дагестане - 5,6%, больше всего - в Ямало-Ненецком автономном округе - 15,6%. Средний показатель по стране - около 10%.

Волгоградцы, по данным исследователей, в среднем тратят на оплату ЖКХ 10,8%. В денежном эквиваленте - в среднем 3914 рублей.

И если сравнивать ситуацию с соседями по ЮФО в таком разрезе, то оказывается, что волгоградцам не так уж и повезло. Например, в астраханцы тратят на ЖКХ всего 9,1% семейного дохода, семья из республики Калмыкия - 71,% своего дохода, краснодарцы - 10,3%. Даже москвичи тратят меньше - 10,7%. И только нашим соседям из Ростова ЖКХ обходится дороже - 11,2% из семейного бюджета.

Инфографика РИА рейтинг.

Инфографика РИА рейтинг.

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