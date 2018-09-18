2018-09-18T22:29:58+03:00
Происшествия

Искала полиция, искали родители: в Волгограде из детского сада сбежал ребенок

Пятилетнего мальчика нашли у дома живым и невредимым
Наталья ГЛАЗУНОВА
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ЧП случилось в детсаду №25 Ворошиловского района Волгограда. Фото с сайта администрации ВО.ЧП случилось в детсаду №25 Ворошиловского района Волгограда. Фото с сайта администрации ВО.
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Сегодня, 18 сентября, пятилетний волгоградский мальчишка «поставил на уши» полицию, родителей и весь детский сад. Несколько часов взрослые, сломя голову искали, сбежавшего от воспитателей ребенка. Случилось ЧП в детском саду №25 в Ворошиловском районе Волгограда. Мальчика утром мама привела в группу, а когда воспитатели кинулись, ребенка и след простыл. Сотрудники учреждения обыскали все помещения, всю территорию детсада, отчаявшись, позвонили в полицию. Спустя несколько часов мальчишку, к счастью, нашли живым и невредимым у дома, где он проживает. Ребенок сидел на дереве во дворе.

Как стало известно «КП-Волгоград», мама мальчика не передала ребенка лично воспитателю, а оставила его в раздевалке группы. Более того, они опоздали к завтраку.

Впрочем, виновных еще установят. По данному факту уже проводят проверку. Известно лишь, что в детсаду, где произошло ЧП, установлены и камеры видеонаблюдения и домофон. Как ребенок проскользнул между ними, теперь разбираются.

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