Волгоградских студентов из многодетных семей поддержат рублем

18 Сент. 21:35 2018-09-18T21:35:22+03:00

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Многодетным семьям в нашей стране оказывают всевозможную поддержку: им положены льготы, помощь и пособия. Несмотря, что студенты из таких семей получают учебную стипендию, они также могут претендовать на получение еще, так называемой, социальной стипендии. В волгоградской области такую материальную помощь на данный момент получают 585 ребят. И с начала 2018-го года студенты из многодетных семей уже получили более 2,5 миллионов рублей.

Новый учебный год только начался и списки получателей данного вида помощи еще формируются. Поэтому в региональном комитете социальной защиты населения, напоминают, что получать данное пособие могут студенты из многодетных семей, которые учатся на очной форме обучения. Еще одно важное условие: среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего студента должен быть ниже прожиточного минимума, определенного для Волгоградской области. На сегодняшний день он составляет 9318 рублей.

Чтобы стать получателем пособия, студент из многодетной семьи должен подать заявление и необходимые документы в центр соцзащиты или в МФЦ по месту нахождения ссуза или вуза.