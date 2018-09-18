Музей «Россия - моя история» ждет от волгоградцев видеоролики на свою годовщину

18 Сент. 19:45 2018-09-18T19:45:58+03:00

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Совсем скоро волгоградский музей «Россия - моя история» будет праздновать годовщину со дня своего открытия. Да, трудно поверить, но уже прошел год, ведь он открылся 5 октября. За это время музей посетили свыше 160 тысяч человек, в том числе 42 тысячи школьников. А еще он стал местом притяжения и местом проведения значимых городских мероприятий. Здесь проходят форумы и квесты, конференции и встречи. А на время ЧМ-2018 в музее разместился городской пресс-центр, где работали журналисты федеральных и зарубежных сми. В день 75-летия Сталинградской Победы 2 февраля здесь побывал Владимир Путин.

Ну, в общем, много чего было за этот год. Но, конечно, у каждого из вас свои воспоминания и впечатления от музея. И сотрудники решили провести конкурс на лучший видеоролик к годовщине музея о нем.

Что надо сделать? Смонтировать видеоролик и прислать его на конкурс. Отбор будет проводиться в три этапа. Победители получат не только ценные призы, но и славу - их ролики будут транслировать на уличном светодиодном экране интерактивного музея.

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Первый год Моей истории» проводится с 15 сентября по 6 октября 2018 года и включает в себя три этапа.

Приём и отбор конкурсных работ — с 15 сентября по 29 октября 2018.

На втором этапе — с 30 сентября по 1 октября 2018 — конкурсная комиссия оценивает ролики и определяет победителей.

Награждение победителей состоится 6 октября 2018 года в Историческом парке «Россия — моя история»

Положение о конкурсе можно узнать на сайте или по телефону: 8 (8442) 97-91-88.

Адрес электронной почты кураторов конкурса: myhistory34-gid@mail.ru. Контактные лица: Мария Сергеевна Рейн и Алексей Николаевич Красиков.