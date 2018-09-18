2018-09-18T18:23:51+03:00
Звезды

Академия танца Бориса Эйфмана устроит в Волгограде просмотр юных балерин

Талантливых маленьких танцоров пригласят в Питер на дальнейшее обучение
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Академия танца Бориса Эйфмана - единственное в России хореографическое училище, которое принимает детей с 7-ми лет. Туда отбирают самых талантливых деток и превращают их в мастеров балетного искусства. Находится училище в Питере, и, конечно, не каждая волгоградская семья позволит себе отвести туда ребенка на просмотр. Поэтому академия устраивает выездные просмотры. 21 сентября такой просмотр пройдет в Волгограде.

Талантливых юных танцовщиц (от 6 до 11 лет) приглашают в Детскую школу хореографического искусства Волгограда (на улице Пугачевская, 4а), где специалисты Академии отберут кандидатов по физическим данным, оценивая гибкость, растяжку, подъем стопы. Их пригласят на вступительные экзамены в Санкт-Петербург.

- Тем, кто пройдет отбор будет предоставлена возможность поступить в Академию танца Бориса Эйфмана и получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе. Обучение и проживание, а также официальная форма и костюмы для всех учеников предоставляются бесплатно, - рассказывает заведующий отделом по организации проведения конкурсов Академии Эйфмана, народный артист России Альберт Галичанин.

Сегодня в Академии обучается 315 воспитанников, пятеро из них - из Волгоградской области.

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