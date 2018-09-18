2018-09-18T17:42:33+03:00
Общество

Набережная Волгограда между улицами Комсомольская и Родимцева станет многоуровневой

Обновят все подпорные стены, а между уровнями сделают лестницы из гранита
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Старые подпорные стены - на нижней террасе (вплоть до стены Родимцева) - заменят на новые.Старые подпорные стены - на нижней террасе (вплоть до стены Родимцева) - заменят на новые.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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После реконструкции в Волгограде должна появиться самая длинная и самая красивая Набережная на Волге. Начали работы с центральной части, но уже в ближайшее время приступят к перепланировке территории между улицами Комсомольской и Родимцева. Планы грандиозные. Первым делом, как рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии, демонтируют полуразрушенные подпорные стены (вплоть до стены Родимцева у музея «Сталинградской битвы» - всего 1200 метров) и возведут на их месте новые - из монолитного железобетона. А потом приступят к организации разноуровневого ландшафта нижней террасы. Выполнять эти работы, напомним, будет компания «Стройтрансгаз», которая возводила «Волгоград Арену» и склоны от стадиона к Волге).

Получится воот такая многоуровневая терраса с лестницами. Фото администрации Волгограда.

Получится воот такая многоуровневая терраса с лестницами. Фото администрации Волгограда.

- Для переходов между уровнями сделают несколько лестниц. Причем покрытие у них будет из гранитных плит. Обустроят и пандусы, - уточняют в администрации Волгограда. И напоминают, что проект рассчитан на несколько лет.

Когда обновят монолитные конструкции и инженерные коммуникации, приступят к строительству фонтана, открытого амфитеатра и нового пешеходного моста. Зеленую зону тоже обещают полностью обновить: на Набережной высадят более 10 тысяч деревьев и кустарников (более двадцати наименований), а еще сделают велосипедные дорожки и площадку для скейтборда.

Обновление Набережной, напоминают в мэрии, стало возможным благодаря поддержке из госбюджета - соответствующее соглашение о выделении средств подписано между регионом и федеральным центром.

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