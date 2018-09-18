2018-09-18T16:57:05+03:00
Общество

В Волгограде возобновили работы на долгострое в ЖК «Чайка-2»

Новый застройщик обещает сдать высотку в 2021 году
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Высотку жилого комплекса «Чайка-2», которую планировали построить в Дзержинском районе Волгограда, дольщики ждут уже четыре года. В 2014-м компания «ДомСтройИнвест», входящая в группу компаний «ЗЖБИК», собрала деньги волгоградцев, оградила участок, вырыла котлован и на этом все закончилось. В 2018-м компания начала процедуру банкротства, а на ее руководителя завели уголовное дело. Сотни семей оказались в «полку» обманутых дольщиков. Они было отчаялись дождаться своих квартир, но власти региона нашли новую компанию - ООО «ИнвестГражданСтрой», которая согласилась достроить ЖК. И на стройплощадку уже вышли рабочие и техника.

Правда, вместо «Чайки-2» появится ЖК «Шоколад». И вместо сборного каркаса с навесными панелями возведут два монолитных дома. Часть возведенного в 2014-м здания демонтируют: этого требуют новые конструктивные решения. Изменение названия и конструкции поддержали и дольщики и застройщик.

- Застройщик уже заключает с дольщиками дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам, предоставляет им полную информацию о характере и сроках работ. Дом планируется сдать в конце 2021 года, - уточняют в администрации региона.

Напомним, в 2017-м в регионе завершили семь долгостроев. Сдали первую многоэтажку в ЖК «Доминант», достроили дом по улице Лавочкина,7, и уже заключили договоры о достройке домов в жилых комплексах «Чайка 2», «Эдем», «Парк Европейский». В августе 2018 года возобновились работы на объектах ЖК «Алфавит» в Дзержинском районе и «АхтубаСитиПарк» в Волжском, а также завершено строительство первой секции ЖК «Дом на Бульваре».

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