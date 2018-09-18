В Волгограде УК оштрафовали за ошибочное начисление платы за тепло

18 Сент. 16:22 2018-09-18T17:12:48+03:00

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Бывают нерадивые руководители управляющих компаний, которые наживаются на жильцах, завышая расценки в платежках. Например, ООО «Муниципальная управляющая компания Волгограда» завысила плату за отопление, выставленную жильцам многоэтажки по улице Мира. Сознательно или случайно, но как показала совместная проверка прокуратуры Волгограда и горжилинспекции, указанная организация учитывала объем тепловой энергии, израсходованной только на жилые помещения (без учета затрат на нежилые помещения). А это не верно.

На управляющую компанию и ее руководителя прокуратура возбудила дела об админнарушении. А уже мировой судья, изучив материалы дела, назначила штраф. Директор ООО за свою оплошность заплатит 150 тысяч рублей, еще 50 тысяч рублей взыщут с компании.

- Кроме того, управляющей организацией направлено письмо в расчетный центр о перерасчете платы за коммунальную услугу по отоплению всем потребителям многоквартирного дома на общую сумму более 100 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.