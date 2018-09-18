Андрею Косолапову вновь предложили стать спикером Волгоградской гордумы

18 Сент. 15:50 2018-09-18T15:51:07+03:00

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В новом созыве волгоградские «единороссы» решили, как говорят, коней на переправе не менять, и на региональной партийной конференции, которая прошла сегодня, 18 сентября, вновь решили выдвинуть Андрея Косолапова на пост председателя гордумы Волгограда. Его кандидатуру поддержали большинство однопартийцев.

Напомним, именно Андрей Косолапов руководил Волгоградской городской думой последние четыре года - с июля 2014-го. 9 сентября волгоградцы выбрали новых народных избранников. Правда, судя по списку тех, кто на этот раз прошел в думу, состав депутатов изменился несильно. Опять большинство - представители партии «Единая Россия». Их 30 из 36-ти депутатов. И 21 из них уже были депутатами в прошлом созыве.

Первое заседание в новом составе Дума проведет 19 сентября. На этом заседании депутаты как раз должны избрать нового председателя и его заместителей, а также сформируют комитеты гордумы и определятся с их руководителями.

Кроме того, депутаты гордумы должны выбрать и нового главу Волгограда (напомним, с этого момента город избавится от двоевластия, будет один глава).