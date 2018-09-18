Под Волгоградом убили только вышедшего из колонии мужчину
Недолго 45-летний мужчина радовался свободе: его тело нашли в тот же день, как он освободился из колонии. Вечером 14 сентября случайные прохожие обнаружили окровавленного мужчину на аллее в центре поселка Октябрьский Волгоградской области. Они и позвонили в полицию и в «скорую». Медики констатировали, что он скончался от удара. Полиция при осмотре карманов погибшего нашла у него справку об освобождении из колонии. Оказалось, он только вышел на свободу.
Как выяснили впоследствии следователи Октябрьского отдела СУ СК по региону, мужчина решил отпраздновать свое освобождение. Но «сцепился» с компанией молодых людей, которые тоже «гуляли» в центре поселка. Перепалка между мужчинами переросла в драку, в ходе которой один их парней крепко ударил обидчика. Тот потерял сознание и упал на землю, а через пару минут умер.
Молодые люди с места преступления даже не ушли. Пока правоохранители осматривали место происшествия, они стояли в стороне и наблюдали за происходящим. На них и указали очевидцы драки. Парней задержали.
На допросе 25-летний волгоградец рассказал, что с друзьями отмечал свой отъезд на вахту, когда завязался конфликт с погибшим. Свою вину отрицать не стал. Признается, что не хотел никого убивать, мол, все случилось по неосторожности. Но от ответственности это его не освобождает. Виновника уже заключили под стражу, уточнил «КП-Волгоград» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков. Грозит ему за убийство до 15 лет колонии.