2018-09-18T15:11:08+03:00
Происшествия

Под Волгоградом убили только вышедшего из колонии мужчину

На свободе погибший успел побыть меньше суток
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Недолго 45-летний мужчина радовался свободе: его тело нашли в тот же день, как он освободился из колонии. Вечером 14 сентября случайные прохожие обнаружили окровавленного мужчину на аллее в центре поселка Октябрьский Волгоградской области. Они и позвонили в полицию и в «скорую». Медики констатировали, что он скончался от удара. Полиция при осмотре карманов погибшего нашла у него справку об освобождении из колонии. Оказалось, он только вышел на свободу.

Как выяснили впоследствии следователи Октябрьского отдела СУ СК по региону, мужчина решил отпраздновать свое освобождение. Но «сцепился» с компанией молодых людей, которые тоже «гуляли» в центре поселка. Перепалка между мужчинами переросла в драку, в ходе которой один их парней крепко ударил обидчика. Тот потерял сознание и упал на землю, а через пару минут умер.

Молодые люди с места преступления даже не ушли. Пока правоохранители осматривали место происшествия, они стояли в стороне и наблюдали за происходящим. На них и указали очевидцы драки. Парней задержали.

На допросе 25-летний волгоградец рассказал, что с друзьями отмечал свой отъезд на вахту, когда завязался конфликт с погибшим. Свою вину отрицать не стал. Признается, что не хотел никого убивать, мол, все случилось по неосторожности. Но от ответственности это его не освобождает. Виновника уже заключили под стражу, уточнил «КП-Волгоград» руководит­ель Котельниковского ­МСО СУ СК России по В­олгоградской области ­Хонгор Муджиков. Грозит ему за убийство до 15 лет колонии.

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