Котельную в поселке Металлургов запустят к отопительному сезону

18 Сент. 13:53 2018-09-18T17:43:52+03:00

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Жители двух десятков домов поселка Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда долгое время были заложниками ведомственной котельной, а тепло в их дома поступало после вмешательства прокуратуры. Вскоре их беды и холодные батареи должны уйти в прошлое. Осенью в поселке запустят новую блочно-модульную котельную (БМК), которую начали строить в июне этого года. К зданию проложили новую теплотрассу, внутри установили современное оборудование. Около трехсот жителей 24 домов поселка встретят зиму с горячими батареями. К октябрю в котельной должны завершить все пуско-наладочные работы.

- Также сегодня в рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» модернизируются котельные №1 в Кировском районе и № 101 в Центральном районе, обновляется оборудование котельной № 849 в Тракторозаводском районе. Кроме того, компания реконструирует старые трубопроводы, продолжается восстановление циркуляции ГВС от центральных тепловых пунктов до жилых зданий. Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами - наша приоритетная задача, - подчеркнул директор ООО «Концессии теплоснабжения» Эдуард Шпаковский.

К зиме уже готов 5251 многоквартирный дом, то есть 100% жилого фонда. Подготовили к морозам также 178 медучреждений, 499 школ и детсадов. При необходимости социальные объекты начнут подтапливать еще до официального старта отопительного сезона.