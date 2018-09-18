2018-09-18T13:26:27+03:00
Происшествия

В Астрахани директору школы дали срок за упавшие на ребенка ворота

Женщина получила два года условно
Екатерина МАЛИНИНА
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Ворота на футбольном поле не закрепили.Ворота на футбольном поле не закрепили.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Все случилось еще в прошлом году в селе Джанай. Приговор вынесли только сейчас. 10 июля местная детвора гоняла в футбол на единственно пригодном для этого поле возле школы. Игра была в самом разгаре, когда от удара мяча ворота покачнулись упали на девятилетнего школьника. Удар пришелся по голове – паренек получил закрытую черепно-мозговую травму. Он впал в кому и пролежал так несколько месяцев.

Когда следователи стали выяснять все обстоятельства происшествия, выяснилось, что ворота были плохо закреплены. А за порядком на футбольном поле должен был следить директор школы, в чьем ведомстве и находится спортивная площадка.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «халатность». А в этот вторник суд вынес ей приговор - два года условно без права быть начальником и работать в образовании.

У женщины еще есть время обжаловать приговор.

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