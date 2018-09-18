2018-09-18T12:44:01+03:00
Общество

РУСАЛ запускает конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто»

Заявки принимают с 20 сентября до 15 октября 2018 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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РУСАЛ с 20 сентября начинает прием заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». На лучшие социально значимые инициативы компания направит 5 миллионов рублей. Принять участие в конкурсе могут волонтерские и добровольческие объединения, группы активных жителей, местные администрации и их подразделения, некоммерческие организации, муниципальные и социальные учреждения, а также учебные заведения. Максимальная сумма гранта – 50 тысяч рублей.

- Это конкурс для каждого, кто готов помогать. С 2015 года гранты в рамках конкурса получили 337 проектов, среди них и создание инклюзивных спектаклей для ребятишек с ограниченными возможностями, и адресная помощь одиноким пожилым, и шефские проекты для воспитанников детских домов и приютов. Благодаря этим добрым делам мир с каждым днем становится лучше, - отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа с 20 сентября до 15 октября 2018 года. Победители конкурса станут известны не ранее 15 декабря 2018 года.

Дополнительная информация о конкурсе - на сайте.

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