19 новых ФАПов построят в Волгоградской области

18 Сент. 12:13 2018-09-18T12:13:26+03:00

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В Волгоградской области объявили аукцион на проектирование 19 фельдшерско-акушерских пунктов, которые планируют построить в селах региона. Медицина станет ближе для жителей 12 районов области. Участки уже выделены, проекты должны быть готовы к концу этого года, так что начнут строить ФАПы в 2019 году. Региону на это выделили 57 миллионов рублей из федеральной казны. Субсидия пойдет на сами модули медпунктов. А финансирование проектирования, устройство фундамента, коммуникаций, благоустройства и всех сопутствующих работ берет на себя область.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облстрое, в Ольховском районе ФАПы построят в селах Романовка, Ягодное и поселке Ниженском. В Камышинском районе помощь медиков станет доступней для жителей села Гуселка, в Жирновском - сел Тетеревятка и Бутырка, в Котовском – сел Перещепное и Коростино.

Также новые ФАПы появятся в ближайшее время в Быковском районе в поселке Зеленый, в Ленинском – в поселке Коммунар, в Новониколаевском - в поселке Мирный, в Палласовском - в поселке Кумысолечебница, в Старополтавском – в селе Кано. Построят медпункты и в селах Левчуновка и Политотдельское Николаевского района, а также в хуторах Нижнекумский и Верхнекумский Октябрьского района, Михайловский и Ежовка Киквидзенского.