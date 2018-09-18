Сарепта приглашает на горчичный фестиваль

18 Сент. 11:31 2018-09-18T11:31:09+03:00

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На юге Волгограда 29 сентября вновь пройдет горчичный фестиваль. Музей-заповедник «Старая Сарепта» познакомит гостей с кулинарными традициями сарептян, покажет как готовят горчицу и устроит дегустацию ядреной приправы. Будет и немало сюрпризов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в обладминистрации, в программе фестиваля «Сарепта - горчичная столица» мастер-классы, на которых посетители смогут научиться азам декупажа и смастерить горчичную птицу счастья. Желающие смогут погадать на семенах горчицы, малышей ждут развлечения, а на сцене устроят концерт.

С 15 часов гости также смогут поучаствовать в интерактивных программах «Горчица вчера и сегодня», «Горчичное королевство» и «Горчичное застолье», научиться вручную отжимать горчичное масло и пройти квесты «Подземелье алхимика» и «Горчичные древности». А вечером 29 сентября в 19.00 волгоградцев ждут «Подземелья Старой Сарепты».